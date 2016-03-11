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    Ерохин: «В «Ростове» никто не нагнетает обстановку вокруг матча с ЦСКА»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин рассказал о том, с каким настроением команда подходит к матчу 20-го тура РФПЛ против ЦСКА. Напомним, ростовчане отстают от идущих на первом месте армейцев на три очка.

    «В команде никто не нагнетает обстановку вокруг матча, готовимся планомерно, как и к любому другому сопернику.

    ЦСКА – лидер чемпионата, в прошлом туре одержали победу в дерби со «Спартаком», против них непросто играть любой команде. Не стоит акцентировать на ком-то внимание. Из одиннадцати человек, которые выйдут против нас в стартовом составе, все очень квалифицированные мастера.

    Конечно, у нас есть желание взять три очка, но, повторюсь, в ЦСКА на любой позиции действует футболист, способный сделать результат. Подходим к делу с серьезностью и намерением безупречно выполнить установку тренерского штаба», – сказал Ерохин.

    Матч «Ростов» – ЦСКА состоится в субботу, 12 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    11.03.2016 20:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 11 марта 2016, 22:30

      Матч предстоит не простой,но Армейцы должны стать чемпионами,а следовательно,не проиграть!!! Там где ЦСКА,там победа!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 20:36

      Центральный матч тура.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      ugar1 > ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 22:11

      ЗЕНИТ ВСЕЯ зсОСИ

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ugar1 12 марта 2016, 11:29

      Ну, тебе так хочется - вот ты и отcoси.

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 марта 2016, 20:11

      Просто обыграют коней и всё

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +695

      fan-man > андрей андреев 11 марта 2016, 21:47

      Просто кони выиграют и возьмут трофей

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > fan-man 11 марта 2016, 22:25

      Будем посмотреть

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