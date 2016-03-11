Агент: «У Кисляка есть конкретное предложение от одного из лидеров российского футбола»

Агент полузащитника «Рубина» Сергея Кисляка Евгений Гайдук рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента, контракт которого с казанским клубом истекает ближайшим летом.

«Сергей – один из старожилов «Рубина» наряду с Кузьминым, Рыжиковым и Караденизом. За те годы, что Кисляк провел в Казани, город и клуб стали для него практически родными. Ему все нравится в «Рубине». Конечно, он хотел бы продолжить выступать за казанский клуб, однако «Рубин» пока не сделал ему предложение о продлении контракта.

На данный момент у Сергея есть несколько хороших вариантов продолжения карьеры. В частности у него есть конкретное предложение от одного из лидеров российского футбола. Также ряд турецких клубов проявляют детальный интерес к Кисляку, что неудивительно, учитывая высокий уровень Сергея и тот факт, что белорусы хорошо зарекомендовали себя в турецком чемпионате.

Если подытожить, то предложений у Сергея достаточно, учитывая его квалификацию и то, что летом он станет свободным агентом и может уйти бесплатно. Так что волноваться за его будущее особых оснований нет», - сообщил агент футболиста.