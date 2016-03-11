Сафонов: «Кубань» показала неплохой футбол в первых весенних играх и «Крылья» обыгрывать должна»

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов считает, что в первом матче 20 тура российской Премьер-лиги «Кубань» на своем поле обыграет «Крылья Советов» со счетом (2:0).

«Кубань» играет дома. Команда сейчас находится в не очень хорошей ситуации в турнирной таблице, надо выбираться. Краснодарцы показали неплохой футбол в первых весенних играх, поэтому жду от них результата. «Крылья»? Нет, в этом матче я в них не верю», - заявил Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 20 тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».