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    Симонян: «Слуцкий правильно сделал, что позвал Кержакова в сборную»

    Вице-президент РФС и бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян рассказал о том, как он отнесся к вызову нападающего «Цюриха» Александра Кержакова в национальную команду.

    «Приглашение Кержакова не удивило. Слуцкий все правильно сделал, что позвал Александра в сборную. Когда у Саши возникли трудности в «Зените», я ему сказал: «Ни в коем случае не думай завершать карьеру. Ты еще можешь играть на высоком уровне, в том числе и в сборной». Александр уже забил три мяча за «Цюрих», постоянно нацелен на ворота. Он поможет нашей команде в ближайших матчах», - сказал Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2016 17:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 11 марта 2016, 19:30

      В отличие от АВБ у Слуцкого и с головой порядок и с совестью.

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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 17:22

      Козе понятно.

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