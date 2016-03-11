Чугайнов: «Только Гилерме сможет стать равноценной заменой Акинфееву в сборной»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Игорь Чугайнов поделился своим мнением о вызове голкипера железнодорожников Гилерме в сборную России на товарищеские матчи против Литвы (26 марта, Москва) и Франции (29 марта, Париж).

«Гильерме является опытным и надежным вратарем. Ну а кто еще сможет стать заменой Игорю Акинфееву в сборной России? Юрий Лодыгин в Лиге чемпионов сыграл не лучшим образом. А Артем Ребров еще сыроват. Только о Гильерме можно говорить как об устоявшемся голкипере, который сможет безболезненно встать в ворота сборной и стать равноценной заменой Акинфееву. В сборной России без проблем примут Гильерме. Там собираются игроки высокого уровня, которые профессионально подходят к делу. Это не детский сад, футболисты сборной нацелены на то, чтобы добиваться результатов», - заявил Чугайнов.

Отметим, что Гилерме стал первым натурализованным футболистом в истории сборной России. Компанию ему в ближайшее время может составить Роман Нойштедтер, выступающий за «Шальке».