Билардо: «Месси достиг своего потолка»

Бывший главный тренер сборной Аргентины Карлос Билардо поделился своим мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Альфредо Ди Стефано был суперменом. Затем пришли Пеле и Марадона. Сейчас есть Месси, но это разные эры.

Я знаю, что Лионель может выигрывать «Золотые мячи», он заслуживает это. Есть определенная разница между ним и Криштиану Роналду. Я вношу Месси в число лучших, но не во всей истории, а на данный момент. Он достиг своего потолка, он не может выиграть больше того, что он уже выиграл. Но у него все еще есть стимул выиграть чемпионат мира», - заявил Билардо.