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  • Семин: «Результаты российских клубов в еврокубках снизились из-за системы «осень-весна»

Семин: «Результаты российских клубов в еврокубках снизились из-за системы «осень-весна»

11 марта 2016, 12:58
7

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что неудачи российских клубов в еврокубках связаны с системой «осень-весна». Напомним, что все российские клубы уже закончили свою весеннюю европейскую кампанию в этом сезоне. «Краснодар» и «Локомотив» вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, проиграв чешской «Спарте» и турецкому «Фенербахче» соответственно, а «Зенит» в 1/8 финала Лиги чемпионов уступил португальской «Бенфике».

«Моя позиция известна. Я не заметил, что «осень–весна» дает какие-то большие преимущества по сравнению с формулой «весна–осень». У новой системы, наоборот, больше минусов, чем плюсов. За последние четыре сезона снизилась посещаемость матчей нашего чемпионата. Раньше мы заканчивали сезон в ноябре. Какой бы холод ни был, там была интрига, определялось итоговое положение команд в таблице. Летом на чемпионат России ходило много народу. Люди специально брали отпуска и оставались в Москве, чтобы сходить на стадион. Сейчас летом футбола у нас практически нет, и это довольно странно. Результаты в еврокубках снизились. По системе «весна-осень» было легче готовиться к ответственным матчам. «Локомотив» играл в Лиге чемпионов с «Реалом» в середине декабря, и мы выглядели достойно. В весенней стадии нам тоже удавалось показывать хороший футбол. Просто мы внимательно изучали соперников, придумывали специальную тактику под каждую команду», - заявил Семин.

Источник: Известия
Лига чемпионов Локомотив Зенит Краснодар Семин Юрий
Комментарии (7)
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Russianrfs
1457691216
Правильно Палыч
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headdevil
1457692367
Согласен! Мутко на кол!
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nemolod
1457692956
После ЧМ-2018 снова вернутся на старую систему,а заодно и большинство клубов станут частными-тогда только и начнется возрождение футбола как игры,а не как заработка на трансферах!
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Виталич
1457695104
правильно сказал,молодец
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sergey610
1457696486
Нашим хоть лето-лето делай - бестолку.
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kotmyshka
1457698012
"Российские клубы добились рекордного показателя в рейтинге УЕФА в своей истории." Как-то это не согласуется с утверждением Ю.Семина.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1457709487
Расплата за тандем Мутко-Фурсенко.
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