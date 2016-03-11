Семин: «Результаты российских клубов в еврокубках снизились из-за системы «осень-весна»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что неудачи российских клубов в еврокубках связаны с системой «осень-весна». Напомним, что все российские клубы уже закончили свою весеннюю европейскую кампанию в этом сезоне. «Краснодар» и «Локомотив» вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, проиграв чешской «Спарте» и турецкому «Фенербахче» соответственно, а «Зенит» в 1/8 финала Лиги чемпионов уступил португальской «Бенфике».

«Моя позиция известна. Я не заметил, что «осень–весна» дает какие-то большие преимущества по сравнению с формулой «весна–осень». У новой системы, наоборот, больше минусов, чем плюсов. За последние четыре сезона снизилась посещаемость матчей нашего чемпионата. Раньше мы заканчивали сезон в ноябре. Какой бы холод ни был, там была интрига, определялось итоговое положение команд в таблице. Летом на чемпионат России ходило много народу. Люди специально брали отпуска и оставались в Москве, чтобы сходить на стадион. Сейчас летом футбола у нас практически нет, и это довольно странно. Результаты в еврокубках снизились. По системе «весна-осень» было легче готовиться к ответственным матчам. «Локомотив» играл в Лиге чемпионов с «Реалом» в середине декабря, и мы выглядели достойно. В весенней стадии нам тоже удавалось показывать хороший футбол. Просто мы внимательно изучали соперников, придумывали специальную тактику под каждую команду», - заявил Семин.