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    Андреев: «В чемпионство «Ростова» верится с трудом»

    Экс-наставник «Ростова» Сергей Андреев не уверен, что ростовчане добьются чемпионства.

    «Верю ли, что «Ростов» станет чемпионом, если победит ЦСКА? Здесь сложнее. Прежде всего психологически. Те игроки, которые уже становились чемпионами, должны выйти на первый план. Бухаров, Нобоа, Навас. Именно они должны стать проводниками идей тренера, вселить в ребят уверенность в своих силах. Бердыев же на поле не выходит. Но всe равно в возможное чемпионство «Ростова» верится с трудом», - сказал Андреев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.03.2016 10:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 марта 2016, 20:54

      Андреев не патриот Ростова!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 11 марта 2016, 12:13

      Главное воля, стремление к победе! Тренер у нас ВЫСШИЙ! И думаю, он приложет максимум усилий, чтобы привести Сельмаш к медалям!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +377

      bringing 11 марта 2016, 11:42

      С Бердыевым возможно,время покажет,посмотрим

      4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 10:55

      В любом случае Бердыев проделал грандиозную работу.

      7
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