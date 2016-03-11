Лига Европы. «Ливерпуль» переиграл «МЮ», «Спарта» и «Лацио» разошлись миром

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Даниэля Старриджа с пенальти и точному удару Фирмино – 2:0.

В другой встрече этой стадии «Спарта» и «Лацио» сыграли вничью – 1:1.

Ответные матчи состоятся 17 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Ливерпуль (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) –2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Старридж (с пенальти), 20; 2:0 – Фирмино, 73.

Спарта (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Фридек, 13; 2:0 – Пароло, 38.

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