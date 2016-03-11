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  • Лига Европы. «Ливерпуль» переиграл «МЮ», «Спарта» и «Лацио» разошлись миром

Лига Европы. «Ливерпуль» переиграл «МЮ», «Спарта» и «Лацио» разошлись миром

11 марта 2016, 00:54
13

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Даниэля Старриджа с пенальти и точному удару Фирмино – 2:0.

В другой встрече этой стадии «Спарта» и «Лацио» сыграли вничью – 1:1.

Ответные матчи состоятся 17 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Ливерпуль (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) –2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Старридж (с пенальти), 20; 2:0 – Фирмино, 73.

Спарта (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Фридек, 13; 2:0 – Пароло, 38.

Календарь Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Лига Европы Ливерпуль Манчестер Юнайтед Спарта Лацио
Комментарии (13)
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Asbjorn
1457646998
Вот и весь футбольный гений Ван Гала,поменять в перерыве нападающего на полузащитника и поставить того в защиту, при счёте 1-0 в пользу Ливера, браво
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Громит
1457647205
Так держать!
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ЖОРРО
1457649364
Браво Клопп и Ливерпуль!Отличная игра,молодцы!Всё по делу...Лацио напрягаться особо не стал,а чехи почувствовали разницу между Краснодаром и Римом)))
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MU-fanatic
1457650354
снова предсказуемость ЛВГ подвела команду...Рэш и Марс растворились...сел в защиту после пропущенного гола...замены также все опорного плана...вообщем поражение по делу!!!не тот пока МЮ не тот(надеюсь ответка будет убедительней!!!верим)
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MU-fanatic
1457650451
да и все разговоры про мерзкий пеналь и гол из оффсайда это жалкие отговорки...команда ничего дельного не показала!!!
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alex3366
1457668030
Ливерпуль заслужил победу полностью ! Жаль конечно но МЮ вчера ровным счётом ничего не показал и если бы не Давид там счёт был бы гораздо крупнее !! Надеюсь МЮ в ответке покажет нечто большее ибо совсем вчера никто не играл !
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Marchen
1457673304
МЮ просто не какие..... сезон в %опе
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iiiiiws
1457681351
degea godsaaaaawer)) от5-0 спас это без вопросов
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