Лига Европы. «Ливерпуль» переиграл «МЮ», «Спарта» и «Лацио» разошлись миром

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ливерпуль» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Даниэля Старриджа с пенальти и точному удару Фирмино – 2:0.
В другой встрече этой стадии «Спарта» и «Лацио» сыграли вничью – 1:1.
Ответные матчи состоятся 17 марта.
Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи
Ливерпуль (Англия) – Манчестер Юнайтед (Англия) –2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Старридж (с пенальти), 20; 2:0 – Фирмино, 73.
Спарта (Чехия) – Лацио (Италия) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Фридек, 13; 2:0 – Пароло, 38.
Источник: Бомбардир.ру