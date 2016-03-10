Луческу: «В первом тайме не реализовали все свои шансы»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).

«Сегодня была очень сложная игра, мы заслужили эту победу. Бились за каждый мяч, выглядели очень организованно.

Мы провели очень хороший первый тайм, а во второй половине сильно ощущалось отсутствие Тайсона, ведь все наши острые атаки шли через него. Завтра проведем обследование и поймем, что с ним.

Нас ждет очень трудная игра на выезде. Надеемся, что успеет восстановиться Тайсон, плюс вернется Степаненко. Пропустили совсем не обязательный гол. В первом тайме у нас были шансы, которые мы, к сожалению, не реализовали. Были моменты у Феррейры, когда он мог отдавать передачу, и наши футболисты закатили бы мяч в пустые ворота. В первой половине встречи игроки проделали хороший объем работы, а во втором тайме подсели физически.

Нужно успеть восстановить футболистов, ведь у нас в воскресенье важная игра в чемпионате. Спасибо болельщикам, их поддержка сегодня очень чувствовалась.

Коваленко и Малышев чувствовали себя уверенно. Оба игрока сыграли хорошо. Исмаили? Не хочу выделять кого-то конкретно. Все хорошо себя проявили, и заслужили сегодняшнего результата», – сказал Луческу.