Лига Европы. «Боруссия» Д разгромила «Тоттенхэм», «Фенербахче» одолел «Брагу»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Боруссия» Д забила три безответных мяча в ворота «Тоттенхэма». Счет открыл Пьер-Эмерик Обамеянг, после чего дублем отметился Марко Ройс.

В другой встрече этой стадии «Фенербахче» обыграл «Брагу» – 1:0.

Ответные матчи состоятся 17 марта.

Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

Боруссия Д (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Обамеянг, 30; 2:0 – Ройс, 61; 3:0 – Ройс, 70.

Фенербахче (Турция) – Брага (Португалия) – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Топал, 82.

Календарь Лиги Европы