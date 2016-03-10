Полоз: «Никаких особенных эмоций перед матчем с ЦСКА нет»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз после сегодняшней тренировки поделился ожиданиями от матча 20-го тура РФПЛ против ЦСКА.

– Нас ждет очень интересный матч против одного из самых титулованных клубов страны. Уверен, что придет полный стадион. Очень нужна победа, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы достигнуть этого результата.

– Может, есть какое-то реваншистское настроение перед матчем?

– Да, в первом круге мы обидно проиграли, но ничего подобного нет. Есть конкретная игра, в которой нужно показать результат. Выигрывать хочется всегда, поэтому никаких особенных эмоций нет.

– Хотите что-нибудь сказать нашим болельщикам перед этой важной игрой?

– Поддерживайте нас в любой ситуация. Обидно, когда у нас что-то не получается, а нас освистывают. Оставайтесь с нами до конца, вы нам нужны! – сказал Полоз.

После 19 туров «Ростов» находится на втором месте, отставая от ЦСКА на три очка. В первом круге армейцы обыграли ростовчан со счетом 2:1.

Матч «Ростов» – ЦСКА состоится в субботу, 12 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.