Санабрия и Наингголан могут перебраться в «Реал»

«Реал» планирует подписать форварда Антонио Санабрию и хавбека Раджу Наингголана, которые являются футболистами римской «Ромы». Отметим, что нападающий в данный момент выступает в хихонском «Спортинге» на правах аренды.

По информации источника, за двух футболистов «королевский» клуб готов заплатить 80 миллионов евро.

На счету Наингголана 26 матчей в текущем сезоне, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи. Санабрия сыграл за «Спортинг» 19 игр, отметившись в них десятью мячами.