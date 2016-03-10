Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бышовец: «Терроризировал одноклубников книгами и английским языком»

Бышовец: «Терроризировал одноклубников книгами и английским языком»

10 марта 2016, 11:15

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своей бытности игроком, а также о том, почему его недолюбливали одноклубники.

— С чем вы связываете тот факт, что некоторые игроки, тренеры и руководители о вас очень плохо отзываются?

— Это нормально. Когда меня ругают некоторые люди, я себя даже хвалю. Но у меня есть и свои поклонники. Я рад, что существуют те, для которых я пишу, говорю и работаю. Например, года два назад на телевидении встретились Ахметов и Суркис. И развернулась какая-то дискуссия. У меня было свое мнение. Я говорил о тактике, методике, чего нельзя услышать от наших тренеров, которые предпочитают больше про игроков и судей. И Ахметов в разгар разговора повернулся к Суркису: «Ты вообще читай, что говорит Анатолий Федорович. Прямо или между строк». Так что у меня есть аудитория, и я горжусь, что мои поклонники — это люди, любящие футбол и преданные ему. Это большая поддержка в повседневной жизни. Есть ведь и нормальная критика, а когда огульно критикуют, я воспринимаю так, что собака лает…

— Некоторые одноклубники недолюбливали вас, еще когда вы были игроком?

— Да, потому что, например, приходили молодые игроки, и я их терроризировал книгами, английским, чтобы могли хотя бы фамилию написать, когда приезжаем на выезд в Европу. Это было даже во время игровой карьеры. Блохин как-то вспоминал: «Да, Федорыч нас гонял». Так уж заложено во мне. Многие попадали под влияние нездоровых людей, особенно ветеранов. Многие пользовались популярностью игроков, приглашали их, а те не могли отказать. Меня это страшно возмущало. Я мог просто положить деньги и уйти, если команда что-то отмечала.

— Были ситуации, когда приходилось отчислять игрока за нарушение?

— Вспоминаю случай, как я пригласил на встречу игрока, а у него была стадия, что он не мог не выпивать. Я сказал: «Или уходишь, или идешь к доктору». И на протяжении двух лет он не нарушал.

Тут Колосков как-то сказал, что у нас есть три тренеры, которые создали команды — Бесков, Лобановский и Бышовец. Но я хочу добавить, что и олимпийская команда, и команда-1992 оказались созданы с листа. И правила в этих командах были железные. Каждый из игроков знал, что можно, а что нельзя. То есть личные интересы подчинялись интересам команды. И эти два цикла, Олимпиада и Европа, — это 25 официальных матчей на уровне Италии, Бразилии, Германии, Голландии, в которых мы не проигрывали. Только Шотландии уступили в самом конце. Поэтому когда сегодня говорят «Да это какой-то бывший тренер «Зенита», который ничего не сделал», мне удивительно. Я до сих пор когда прихожу на турнир Гранаткина, меня болельщики приветствуют стоя. Удивительная вещь, правда?

— Говорят, шотландцы вышли на тот матч полупьяные.

— Это такое же вранье, как и после победы на Олимпиаде. Мои бывшие коллеги и друзья писали, что на ней мы обыграли парикмахеров, хотя в том составе Бразилии были шесть или семь будущих чемпионов мира. Их никто не обыгрывал — ни Лобановский, ни Бесков. Но к критике нужно относиться спокойно. Я понимаю, что пережить успех коллеги — очень сложно. Все-таки это исключительные победы — 25 матчей и 1 поражение.

По поводу шотландцев — я ведь потом работал генеральным директором «Хартс» и разговаривал с игроками, которые находились в составе той сборной. И знаю, что никакими полупьяными они не были. Лучше бы вспомнили, как нам было тяжело. И интриги, и коллапс страны, когда мы играли без флага и гимна. И клубы, которые не отпускали футболистов в сборную. Последнее касается и 1998 года. Тем не менее была создана команда, которая вышла на чемпионат мира-2002. Появились Смертин, Семшов, Семак, Тихонов, Панов, Онопко — целая группа игроков.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Бышовец Анатолий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:43
3
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
22:32
3
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
22:27
2
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
4
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
102
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
7
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
10
Все новости
Все новости
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
23:14
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
23:02
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
22:41
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
22:23
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
4
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
101
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
7
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
10
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
9
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
11
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
2
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
144
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+