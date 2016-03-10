Бышовец: «Терроризировал одноклубников книгами и английским языком»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец рассказал о своей бытности игроком, а также о том, почему его недолюбливали одноклубники.

— С чем вы связываете тот факт, что некоторые игроки, тренеры и руководители о вас очень плохо отзываются?

— Это нормально. Когда меня ругают некоторые люди, я себя даже хвалю. Но у меня есть и свои поклонники. Я рад, что существуют те, для которых я пишу, говорю и работаю. Например, года два назад на телевидении встретились Ахметов и Суркис. И развернулась какая-то дискуссия. У меня было свое мнение. Я говорил о тактике, методике, чего нельзя услышать от наших тренеров, которые предпочитают больше про игроков и судей. И Ахметов в разгар разговора повернулся к Суркису: «Ты вообще читай, что говорит Анатолий Федорович. Прямо или между строк». Так что у меня есть аудитория, и я горжусь, что мои поклонники — это люди, любящие футбол и преданные ему. Это большая поддержка в повседневной жизни. Есть ведь и нормальная критика, а когда огульно критикуют, я воспринимаю так, что собака лает…

— Некоторые одноклубники недолюбливали вас, еще когда вы были игроком?

— Да, потому что, например, приходили молодые игроки, и я их терроризировал книгами, английским, чтобы могли хотя бы фамилию написать, когда приезжаем на выезд в Европу. Это было даже во время игровой карьеры. Блохин как-то вспоминал: «Да, Федорыч нас гонял». Так уж заложено во мне. Многие попадали под влияние нездоровых людей, особенно ветеранов. Многие пользовались популярностью игроков, приглашали их, а те не могли отказать. Меня это страшно возмущало. Я мог просто положить деньги и уйти, если команда что-то отмечала.

— Были ситуации, когда приходилось отчислять игрока за нарушение?

— Вспоминаю случай, как я пригласил на встречу игрока, а у него была стадия, что он не мог не выпивать. Я сказал: «Или уходишь, или идешь к доктору». И на протяжении двух лет он не нарушал.

Тут Колосков как-то сказал, что у нас есть три тренеры, которые создали команды — Бесков, Лобановский и Бышовец. Но я хочу добавить, что и олимпийская команда, и команда-1992 оказались созданы с листа. И правила в этих командах были железные. Каждый из игроков знал, что можно, а что нельзя. То есть личные интересы подчинялись интересам команды. И эти два цикла, Олимпиада и Европа, — это 25 официальных матчей на уровне Италии, Бразилии, Германии, Голландии, в которых мы не проигрывали. Только Шотландии уступили в самом конце. Поэтому когда сегодня говорят «Да это какой-то бывший тренер «Зенита», который ничего не сделал», мне удивительно. Я до сих пор когда прихожу на турнир Гранаткина, меня болельщики приветствуют стоя. Удивительная вещь, правда?

— Говорят, шотландцы вышли на тот матч полупьяные.

— Это такое же вранье, как и после победы на Олимпиаде. Мои бывшие коллеги и друзья писали, что на ней мы обыграли парикмахеров, хотя в том составе Бразилии были шесть или семь будущих чемпионов мира. Их никто не обыгрывал — ни Лобановский, ни Бесков. Но к критике нужно относиться спокойно. Я понимаю, что пережить успех коллеги — очень сложно. Все-таки это исключительные победы — 25 матчей и 1 поражение.

По поводу шотландцев — я ведь потом работал генеральным директором «Хартс» и разговаривал с игроками, которые находились в составе той сборной. И знаю, что никакими полупьяными они не были. Лучше бы вспомнили, как нам было тяжело. И интриги, и коллапс страны, когда мы играли без флага и гимна. И клубы, которые не отпускали футболистов в сборную. Последнее касается и 1998 года. Тем не менее была создана команда, которая вышла на чемпионат мира-2002. Появились Смертин, Семшов, Семак, Тихонов, Панов, Онопко — целая группа игроков.