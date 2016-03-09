Хаши: «Шахтер» является явным фаворитом в матче с «Андерлехтом»

Главный тренер «Андерлехта» Бесник Хаши заявил, что его команда является аутсайдером в предстоящем противостоянии с «Шахтером» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Футболисты себя нормально чувствуют. Никто не получил растяжений. Завтра решим, кто выйдет в основном составе.

Дендокер, скорее всего, не будет играть. По Нахару… Посмотрим на его состояние. Он тренировался в общей группе. Соответственно я решу, выйдет ли он на поле. Хотел бы несколько слов сказать о «Шахтере» в целом: это мощная и великая команда, выступавшая в Лиге чемпионов. Посмотрели два их последних матча против «Шальке» и два поединка с «Ворсклой». Я созванивался с капитаном полтавчан Армендом Даллку. Это человек, с которым я знаком. Обговорили некоторые моменты. Естественно, попытаемся найти шансы, несмотря на то что, по нашему мнению, «Шахтер» является явным фаворитом.

Для меня честь – играть против Луческу. Этот тренер известен во всем мире. Он доказал свою эффективность в украинском чемпионате, на европейской арене, уже около 13 лет находится в Украине и добивается отличных результатов. Повторюсь: для меня честь – играть против него», - сказал Хаши.

Напомним, что матч «Шахтер» - «Андерлехт» состоится 10 марта и начнется в 21:00 мск.