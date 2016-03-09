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    Карпин: «Хотел бы призвать болельщиков «Торпедо» набраться терпения»

    Сегодня состоялась открытая тренировка армавирского «Торпедо», сообщает официальный сайт клуба. После нее главный тренер команды Валерий Карпин рассказал о ходе тренировочного процесса, а также пожелал болельщикам терпения.

    «В тренировочном процессе упор делается на подготовку к игре с «Томью». Впереди у нас 14 матчей, для нас все игры будут одинаково тяжелые. Сейчас мы играем на обновленном стадионе. В Армавире для нас созданы все условия.

    Хотел бы призвать болельщиков набраться терпения, понимать, что игры будут тяжелые и что команде очень важна поддержка трибун. Могу вас заверить, что ребята готовятся серьезно и целенаправленно, равнодушных в команде нет», - сказал Карпин.

    Напомним, что после 24 туров «Торпедо» с 16 очками занимает последнее место в ФНЛ .

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.03.2016 20:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      199077 9 марта 2016, 22:34

      Летом Карпин в зените окажется

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 9 марта 2016, 22:29

      "33 В 11 не утопия"
      ну и само собой верим , Валер

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 марта 2016, 20:27

      Верю - не вылетят!

      0
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