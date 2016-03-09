Юран: «Халка нужно было продавать»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран не считает, что руководство «Зенита» поступило правильно, не продав Халка китайскому клубу.

«Сколько я играл в Европе, никогда не видел, чтобы так, как в «Зените», на одном игроке была завязана вся игра команды. В этом есть свои плюсы, но в большинстве случаев это бомба замедленного действия. В случае с Халком, думаю, если игрок был настроен на уход, нужно его отпускать. В Китае, видно, предлагали финансы на уровень выше, чем в России. Решение не отпустить Халка – большая ошибка руководства «Зенита». Конечно, бразилец будет стараться, но есть вероятность, что психологический настрой у него не на должном уровне», — сказал он.

Напомним, что за бразильца китайцы предлагали около 30 миллионов евро.