Ван дер Сар вернется в футбол, чтобы помочь «Нордвийку»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Эдвин ван дер Сар возобновит карьеру, чтобы помочь любительскому «Нордвийку», за который он играл в юности, передает Voetbal in de Bollenstreek.

45-летний ван дер Сар закончил карьеру в 2011-м году сразу после финального матча ЛЧ против «Барселоны».

Ван дер Сар сохраняет связь с клубом, и после травмы голкипера Мустафы Маре Зине руководство клуба обратилось в королевский футбольный союз с просьбой позволить ван дер Сару сыграть в субботнем матче с «Йодан Бойз».

Предположительно, речь идет только об одной игре.