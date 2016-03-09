Витсель: «Зенит» сильнее «Бенфики»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель верит в то, что его команде по силам пройти португальскую «Бенфику» в предстоящем матче 1/8 финала ЛЧ.
«Это не просто важная, а важнейшая в сезоне игра. Мы можем сотворить историю: «Зенит» никогда прежде не проходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Нам это по силам. 0:0 в гостях смотрелись бы гораздо лучше. Но с «Бенфикой» на «Да Луш» было непросто. Тем более тот матч стал для нас первым официальным в году. Тяжело было чисто физически. Но 0:1 перед ответной встречей на «Петровском» тоже хороший счет. Думаю, дома при наших фанатах «Зенит» может победить с нужным счетом. Например, 2:0. Физически мы прибавили. Провели еще две официальные встречи. К ответному матчу с португальцами готовы лучше, чем к первому.
На команду немного давит то, что мы пока не можем забить в основное время. Вполне возможно, нас наконец-то прорвет. Надеюсь, забьем «Бенфике» много голов. В прошлом сезоне нам порой нужен был всего один стопроцентный момент, чтобы превратить его в гол. В этом требуется 10-15 моментов, чтобы отличиться. Это футбол. Сейчас нужно сфокусироваться на предстоящей игре с «Бенфикой» и попробовать войти в историю. Я считаю, «Зенит» сильнее «Бенфики» и такого соперника мы обязаны проходить. Это же не мадридский «Реал»!» - сказал Витсель.
о цска 19 40 Ростов Ростов 19 37 Локомотив Локомотив 19 32 Краснодар Краснодар 19 31 Зенит Зенит 19 31 Терек Терек 19 31 СПАРТАК СПАРТАК 19 30 Урал Урал 19 27 Рубин Рубин 19 23 Амкар Амкар 19 23 Динамо Динамо 19 21 Крылья Советов Крылья Советов 19 19 Уфа Уфа 19 17 Анжи Анжи 19 15 Кубань Кубань 19 15 Мордовия Мордовия 19 15 Первый дивизион Дубль Опрос Гол Мусы в ворота "Спартака" следовало отменить 09-03-2016 Постоянн
ый эксперт EF Владимир Левитин в своем блоге дал оценку судейству в матчах 19 тура Российской футбольной Премьр-Лиги. «Крылья Советов» – «Ростов» 0:1. Судья: В. Мешков. Оценка: 5. Игра проводилась в Саранске, где волжане были номинальными хозяевами поля. Чётко, грамотно и уверенно провёл встречу Мешков. Его квалифицированные и логичные действия заслужили отличную оценку. В моменте, произошедшем в начале второго тайма, арбитр проявил решительность и принял правильное решение, назначив пенальти за игру рукой на уровне плеча ростовчанина Азмуна в своей штрафной площади. «Рубин» – «Кубань» 1:0. Судья: М. Вилков. Оценка: 4. Два разных тайма провёл Вилков в казанском матче. В первом тайме одновременно с правильной фиксацией борьбы за мяч было несколько случаев пропуска им грубых приёмов. По-видимому, либо сам арбитр сделал правильные критические выводы по своему судейству после первого тайма, либо инспектор этой встречи А. Будогосский подсказал ему ошибочность его действий. Но второй тайм был проведён Вилковым на высоком уровне. Поэтому за первый тайм оценка: «тройка», за второй: «пятёрка», а общая оценка матча в целом: «хорошо». Самоанализ собственных действий – очень важное качество арбитра. Также важен подсказ опытного инспектора. А поскольку роль наставничества в российском судействе сведена к нулю, инспектор должен выступать не только в роли статиста, фиксирующего в рапорте судейские недочёты, но и помогать деловыми советами судейской бригаде в качественном проведении матча. «Краснодар» – «Зенит» 0:0. Судья: С. Карасёв. Оценка: 5. Полновесную «пятёрку» заслужил Карасёв в напряжённой встрече лидирующих команд. В предыдущих сезонах Карасёву ставились в вину частые допуски ошибок в матчах российского чемпионата, его несколько формальный подход к трактовке правил игры. Игра в Краснодаре показала, что наш представитель на будущем первенстве Европы во Франции находится в полном порядке. На поле предстал судья с твёрдым характером, хорошо отличающий грубые приёмы с нарушением правил игры от контактой силовой борьбы соперников за право владения мячом. Карасёв не стал церемониться с недовольством его решениями экспансивного Халка и справедливо вынес ему предупреждение на 45 минуте встречи. В хорошей форме находится сегодня Карасёв. Это позволяет с оптимизмом смотреть на представительство российского арбитра на европейском форуме во Франции в июне месяце. «Уфа» – «Мордовия» 1:1. Судья: С. Иванов. Оценка: 2. Судья в спортивных играх – это своего рода весы, уравнивающие шансы играющих команд и неущемляющие своими решениями ни одного из соперников. К сожалению, это «железное» правило Ивановым выдержано не было. Бытует такое выражение, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. А если это правило применить к судейству, то арбитр не имеет права своими решениями дважды наказывать одну и ту же команду. Оба момента, которые поставлены в вину Иванову, произошли во втором тайме. На 63 минуте на Самодина, находящегося в штрафной площади хозяев поля, следует передача. С ним вступает в борьбу защитник «Уфы» и с опережением играет в мяч, задев его за ногу, в результате чего тот падает на землю. Иванов назначает небесспорный пенальти. И такой эпизод с падением Самодина следует отнести к так называемым моментам «фифти-фифти», учитывая отсутствие умысла в игре защитника «Уфы» и непреднамеренность в его действиях по отношению к сопернику. На 73 минуте защитник «Мордовии» в своей штрафной площади играет рукой, которая находится на уровне плеча. Назначение пенальти было бы правильным и гораздо более обоснованным решением по сравнению с назначением пенальти в ворота хозяев поля на 63 минуте. Печальный итог: два момента были истолкованы главным судьёй в одностороннем порядке, ущемившем одну из команд. Поэтому оценка за судейство: «двойка». Весы в данной встрече допустили явные перекос. «Терек» – «Локомотив» 2:1. Судья: А. Егоров. Оценка: 4. В судействе Егорова в прошлогодней части чемпионата явно бросалась в глаза его слабая физическая подготовка, излишний вес и полнота. В этой части сезона он значительно подтянул свою физическую форму, что позволило арбитру, несмотря на дождь до и во время игры, тяжёлое размокший газон, чётко контролировать события на футбольном поле и провести судейство на хорошем уровне. Было несколько неточностей, к числу которых относится неназначение углового удара после выстрела Самедова по воротам соперника, когда мяч вышел за линию ворот «Терека» от защитника хозяев поля. К положительному решению главного судьи следует отнести уверенное назначение пенальти на 7 минуте за умышленную игру рукой в своей штрафной площади «железнодорожника» Касаева. ЦСКА – «Спартак» 1:0. Судья: А. Николаев. Оценка: 3. Лучший судья двух последних сезонов Николаев был назначен на ажиотажный матч двух наиболее популярных московских команд. И по его назначению нет вопросов. Вопросы возникли по судьям на линии: почему в помощники не были назначены московские квалифицированные арбитры? В данном случае помощниками были судьи из российских городов – В. Данченко (Уфа) и А. Лунёв (Новосибирск), с которыми у столичного главного арбитра отсутствует постоянный контакт. Ошибка, связанная с единственным забитым мячом в ворота «Спартака» на 11 минуте, произошла целиком по вине судьи на линии Данченко. Первоначально во время просмотра матча по телевидению показалось, что Тошич, получив передачу от Мусы, находился в положении «вне игры». Дело в том, что вратарь «Спартака» Ребров покинул ворота и они оказались пустыми. Это обстоятельство, а также не совсем точный ракурс показа этого момента исказили правильность зрительного восприятия у многих специалистов по судейским вопросам. Более точный и многократный просмотр вышеупомянутого момента показал, что Муса находился ближе к линии ворот «Спартака», чем получавший от него передачу Тошич. Поэтому офсайда здесь не было. Однако, получив мяч, Тошич направил его в ворота команды «Спартак», куда на расстоянии 0,5 метра от линии ворот переместился Муса, а непосредственно на линии ворот оказался спартаковец Гранат. В этой фазе эпизода следовало зафиксировать положение «вне игры», поскольку в момент касания мяча Тошичем Муса на несколько сантиметров забрался за линию мяча, а, следовательно, был в офсайде. Но лайнсмен Данченко этого не сделал, в результате чего Муса забил мяч, который следовало отменить. Николаеву было трудно самому разобраться в том, было положение «вне игры» или нет. Поэтому он ориентировался на лайнсмена. По-видимому, после забитого мяча у опытного судьи Николаева возникли сомнения. Это обстоятельство отрицательно сказалось на его дальнейших решениях, которые были не всегда логичными и верными. Так, например, Николаев вынес лишь четыре предупреждения. Однако излишняя грубость со стороны игроков обеих команд требовала более строгих мер к нарушителям и показа большего количества жёлтых карточек. Грубо ошибся Николаев в моменте, произошедшем за пару минут до конца игры. Спартаковцы били штрафной удар с 25 метров в ворота «армейцев». Выстроилась стенка из нескольких игроков ЦСКА, один из которых умышленно сыграл рукой в мяч. За счёт выставленной вверх руки он увеличил площадь собственного тела. Николаев был рядом, но почему-то пропустил явную игру рукой, лишив спартаковцев возможности пробития опасного штрафного удара с 17 метров прямо напротив ворот «армейцев». ******************
* отскочили кони... а потом в Европе позорят Россию без Карасевых-Николаевых...