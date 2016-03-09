Витсель: «Зенит» сильнее «Бенфики»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель верит в то, что его команде по силам пройти португальскую «Бенфику» в предстоящем матче 1/8 финала ЛЧ.

«Это не просто важная, а важнейшая в сезоне игра. Мы можем сотворить историю: «Зенит» никогда прежде не проходил в четвертьфинал Лиги чемпионов. Нам это по силам. 0:0 в гостях смотрелись бы гораздо лучше. Но с «Бенфикой» на «Да Луш» было непросто. Тем более тот матч стал для нас первым официальным в году. Тяжело было чисто физически. Но 0:1 перед ответной встречей на «Петровском» тоже хороший счет. Думаю, дома при наших фанатах «Зенит» может победить с нужным счетом. Например, 2:0. Физически мы прибавили. Провели еще две официальные встречи. К ответному матчу с португальцами готовы лучше, чем к первому.



На команду немного давит то, что мы пока не можем забить в основное время. Вполне возможно, нас наконец-то прорвет. Надеюсь, забьем «Бенфике» много голов. В прошлом сезоне нам порой нужен был всего один стопроцентный момент, чтобы превратить его в гол. В этом требуется 10-15 моментов, чтобы отличиться. Это футбол. Сейчас нужно сфокусироваться на предстоящей игре с «Бенфикой» и попробовать войти в историю. Я считаю, «Зенит» сильнее «Бенфики» и такого соперника мы обязаны проходить. Это же не мадридский «Реал»!» - сказал Витсель.