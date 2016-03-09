Верхейен: «Слуцкому следует отказаться либо от клуба, либо от сборной»

Бывший тренер сборной России по физподготовке Раймонд Верхейен считает, что наставнику ЦСКА и национальной команды Леониду Слуцкому не следует совмещать две работы.

«Просто не могу себе представить, как можно занимать два поста на протяжении длительного периода. По-хорошему, Слуцкому стоило бы определиться с командой уже сейчас. Сделать выбор в пользу клуба или сборной и сосредоточиться на чем-то одном. Вероятно, он не готов покинуть ЦСКА посреди сезона. Но после Евро с совмещением совершенно точно пора заканчивать.



В конце концов, работа тренером сборной – это серьезно. Нельзя относиться к ней как работе на полставки. Ты должен отслеживать всех кандидатов и посещать все игры. Тебе необходимо беседовать с каждым отдельным кандидатом», - сказал Верхейен.