Гамула: «Ростов» на «Лестер» не похож»

Бывший наставник «Ростова» Игорь Гамула не считает, что клуб похож на английский «Лестер».

«Российский «Лестер»? Да ну, бросьте! Кто-то ляпнул – и понеслось. У «Лестера» одна тактика – контратака. А «Ростов» играет от соперника, которого разбирает до молекул. Мелочей для Курбана Бердыева не существует. Поэтому схема варьируется в каждом матче – то пять защитников, то четыре. Меняется и количество форвардов.



Это тренерская команда. У нас и раньше были хорошие футболисты, но все время чего-то не хватало. С приходом Бердыева пазл сложился. Ребята мотивированы, великолепно готовы функционально, тактически. Во главе угла дисциплина – как на поле, так и за его пределами. Идет кропотливая работа, никто ни на что не отвлекается.



У ЦСКА ставка будет на контроль мяча и рывки в свободную зону скоростного Мусы. «Ростову» придется непросто, но я не сомневаюсь, что Курбан найдет противоядие. Ключевой ли это матч для «Ростова»? Не нагнетайте! Да, он особенный, но в команде из этого культа не делают. Никто не витает в облаках, не кричит о Лиге чемпионов. «Ростов» каждый раз спокойно готовится к конкретной игре. Ну а какое займем место, узнаем в 30-м туре», - сказал Гамула.

Отметим, что слова Гамулы идут в разрез с тем, что ранее говорил нападающий "Лестера" Джейми Варди о наставнике клуба Клаудио Раньери.