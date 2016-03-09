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Гамула: «Ростов» на «Лестер» не похож»

9 марта 2016, 10:28
4

Бывший наставник «Ростова» Игорь Гамула не считает, что клуб похож на английский «Лестер».

«Российский «Лестер»? Да ну, бросьте! Кто-то ляпнул – и понеслось. У «Лестера» одна тактика – контратака. А «Ростов» играет от соперника, которого разбирает до молекул. Мелочей для Курбана Бердыева не существует. Поэтому схема варьируется в каждом матче – то пять защитников, то четыре. Меняется и количество форвардов.

Это тренерская команда. У нас и раньше были хорошие футболисты, но все время чего-то не хватало. С приходом Бердыева пазл сложился. Ребята мотивированы, великолепно готовы функционально, тактически. Во главе угла дисциплина – как на поле, так и за его пределами. Идет кропотливая работа, никто ни на что не отвлекается.

У ЦСКА ставка будет на контроль мяча и рывки в свободную зону скоростного Мусы. «Ростову» придется непросто, но я не сомневаюсь, что Курбан найдет противоядие. Ключевой ли это матч для «Ростова»? Не нагнетайте! Да, он особенный, но в команде из этого культа не делают. Никто не витает в облаках, не кричит о Лиге чемпионов. «Ростов» каждый раз спокойно готовится к конкретной игре. Ну а какое займем место, узнаем в 30-м туре», - сказал Гамула.

Отметим, что слова Гамулы идут в разрез с тем, что ранее говорил нападающий "Лестера" Джейми Варди о наставнике клуба Клаудио Раньери.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Лестер Гамула Игорь
Комментарии (4)
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sergey_86-76
1457510699
великий футбольный спец. Гамула...
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bringing
1457519397
Вода не Огонь
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Barsuk52
1457528223
Им милан не интересуется?
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андрей андреев
1457528382
гАМУЛА ВСЕГДА ОТЛИЧАЛСЯ КРАСНОЯЗЫЧИЕМ)))
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