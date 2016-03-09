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    Гамула: «Ростов» на «Лестер» не похож»

    Бывший наставник «Ростова» Игорь Гамула не считает, что клуб похож на английский «Лестер».

    «Российский «Лестер»? Да ну, бросьте! Кто-то ляпнул – и понеслось. У «Лестера» одна тактика – контратака. А «Ростов» играет от соперника, которого разбирает до молекул. Мелочей для Курбана Бердыева не существует. Поэтому схема варьируется в каждом матче – то пять защитников, то четыре. Меняется и количество форвардов.

    Это тренерская команда. У нас и раньше были хорошие футболисты, но все время чего-то не хватало. С приходом Бердыева пазл сложился. Ребята мотивированы, великолепно готовы функционально, тактически. Во главе угла дисциплина – как на поле, так и за его пределами. Идет кропотливая работа, никто ни на что не отвлекается.

    У ЦСКА ставка будет на контроль мяча и рывки в свободную зону скоростного Мусы. «Ростову» придется непросто, но я не сомневаюсь, что Курбан найдет противоядие. Ключевой ли это матч для «Ростова»? Не нагнетайте! Да, он особенный, но в команде из этого культа не делают. Никто не витает в облаках, не кричит о Лиге чемпионов. «Ростов» каждый раз спокойно готовится к конкретной игре. Ну а какое займем место, узнаем в 30-м туре», - сказал Гамула.

    Отметим, что слова Гамулы идут в разрез с тем, что ранее говорил нападающий "Лестера" Джейми Варди о наставнике клуба Клаудио Раньери.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.03.2016 10:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 9 марта 2016, 15:59

      гАМУЛА ВСЕГДА ОТЛИЧАЛСЯ КРАСНОЯЗЫЧИЕМ)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 9 марта 2016, 15:57

      Им милан не интересуется?

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 9 марта 2016, 13:29

      Вода не Огонь

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 9 марта 2016, 11:04

      великий футбольный спец. Гамула...

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