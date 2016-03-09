Спаллетти: «Не знаю, что еще мы могли бы сделать»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями после ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против «Реала» (0:2).

«Трудно что-то сказать, нужно признать очевидное: 0:2 в первой игре, 0:2 – во второй, и «Реал» справедливо прошел дальше. Невозможно каждый раз хвататься за соломинку, факт остается фактом: мы проиграли со счетом 0:2, вот и все.

Я не знаю, что еще мы могли бы сделать. Во время первого матча я был уверен, что мы можем побороться за выход в четвертьфинал.

Если посмотреть глубже, то да, мы играли хорошо и заслуживаем похвалы, но реальность такова, что нам нужно вырасти в плане менталитета, уверенности и решительности. В этом мы все еще слабы», – сказал Спаллетти.