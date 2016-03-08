Михайлович дисквалифицирован на одну игру

Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович наказан дисквалификацией на один матч за свое поведение во время игры 28-го тура Серии А против «Сассуоло» (0:2).

В ходе этой встречи Михайлович был удален за споры с арбитром.

«Я пожаловался на работу судьи, и он удалил меня. Только после этого я его послал. Ругался я уже после удаления, а до того я спросил, как можно было не заметить нарушение со стороны соперника», – прокомментировал этот инцидент Михайлович.

Таким образом, наставник миланцев не сможет руководить своими подопечными в игре 29-го тура Серии А против «Кьево».