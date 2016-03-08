Канчельскис: «Мне жаль ван Гаала, он не подходит «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о работе нынешнего наставника манкунианцев Луи ван Гаала.

«Луи – превосходный тренер с большим международным опытом, но его стиль не подходит «Юнайтед». У всех больших клубов есть своя философия, в случае с «Юнайтед» это атакующий футбол, быстрая фланговая игра и работа с молодежью.

Единственный положительный момент работы ван Гаала состоит в том, что в последнее время он стал доверять молодым игрокам и предоставил им шансы проявить себя. Это поможет ему на какое-то время улучшить отношения с фанатами и, возможно, с клубом.

Мне жаль Луи ван Гаала, потому что невозможно работать на уровне Фергюсона, но я думаю, что не подходит «Юнайтед», – сказал Канчельскис.