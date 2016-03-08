Булавин: «Халк пока сам на себя не похож»

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Булавин недоволен игрой форварда команды Халка в первых матчах сезона с «Бенфикой» (0:1) и «Краснодаром» (0:0).

«Халк пока сам на себя не похож. Мы знаем его возможности, он игрок высокого класса. Но, видимо, ещe что-то недобрал в процессе подготовки, не всe пока получается и физически готов не полностью. Поэтому и часто спорит с судьями - якобы его атакуют с фолами. Но это же футбол! Защитник будет играть как можно жестче. Бразилец чувствует, что не в силах показать то, что хотелось бы, вот и начинает пререкания с судьями. За это в субботу и получил «горчичник». Но грубая игра всегда часть футбола, на это обижаться нет смысла.

Не объясняется ли его невыразительная игра с сумасшедшим по сумме предложением китайского клуба? Нет, я совершенно не связываю эти вещи. Халк - умный, понимающий игрок. Прекрасно осознает, в какую команду мог пойти в Китае и что в итоге мог там показать. Может быть, деньги для него и не всe, главное ведь - игра. Сейчас он выступает в хорошем клубе, который играет в Лиге чемпионов, бразилец на виду у всех, не зря же он получил приглашение в национальную сборную на ближайшие игры. Естественно, больше шансов показать себя не в китайском чемпионате, а в европейском. Так что вряд ли плохая игра Халка в последних матчах объясняется тем, что руководство «Зенита» не отпустило его в Китай. Бразильцу просто нужно время: вспомните, в начале прошлого года он тоже выглядел далеко не так убедительно, как в его концовке», - сказал Булавин.

Напомним, что этой зимой один из китайских клубов предлагал 29-летнему Халку пятилетний контракт на сумму в 100 миллионов евро.