Верратти: «Я больше не получаю необязательные карточки»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил, что он становится умнее и больше не получает не нужные предупреждения.

"Я взрослею и продолжаю учиться. Раньше я часто получал необязательные желтые карточки. Теперь я молчу на поле и не получаю их. Это очень хорошо, так как ранее я часто был дисквалифицирован из-за этого.

Теперь я хорошо знаю французский язык и могу нормально разговаривать с судьями. Раньше им казалось, что я проявляю агрессию по отношению к ним", - сказал Верратти.

Стоит отметить, что в двух предыдущих сезонах 23-летний Верратти получил 22 предупреждения в 61 матче чемпионата Франции. В этом сезоне в пассиве хавбека всего 2 желтые карточки в 17 поединках Лиги 1.