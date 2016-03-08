Бубнов: «Динамо» достигло своего потолка»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 19-го тура РФПЛ, в котором «Урал» сыграл вничью с «Динамо» – 1:1.

«В очередной раз «Динамо» продемонстрировало неумение удерживать победный счет. Сколько уже таких матчей было в этом сезоне, когда команда забивала первой, но затем пропускала и играла вничью, либо вообще проигрывала. Почему это происходит? Боятся пропустить, прижимаются к воротам, дергаются. И в итоге допускают ошибку.

Стоит сказать, что Кобелев перестроил игру команды после провала в Перми. Убрал с поля Денисова и Дьякова. Очевидно, стало получше, да и в желании команде не откажешь. Почему убрал Игоря? Похоже, отголоски конфликта не прошли даром, он не доверяет ему. Да и новичок Драгун очень неплохо вписался.

«Динамо» достигло своего потолка – и должно остаться на этой позиции плюс минус одно место», – заявил Бубнов.