Газзаев: «Халк? «Зенит» и без него хорошо укомплектован»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о роли нападающего Халка в «Зените». Отметим, что в нынешнем сезоне бразилец провел в составе сине-бело-голубых в РФПЛ 17 матчей и забил восемь голов.

«От Халка, конечно, многое в игре «Зенита» зависит, он свой уровень держит. Но в команде есть 10 других футболистов, не может все зависеть от одного. Почему-то все сразу обращают внимание на Халка, но команда и без него хорошо укомплектована, а бразилец должен своим индивидуальным мастерством дополнять командные действия – все это и выливается в результат», – отметил Газзаев.