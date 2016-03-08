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Газзаев: «Халк? «Зенит» и без него хорошо укомплектован»

8 марта 2016, 07:51
4

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о роли нападающего Халка в «Зените». Отметим, что в нынешнем сезоне бразилец провел в составе сине-бело-голубых в РФПЛ 17 матчей и забил восемь голов.

«От Халка, конечно, многое в игре «Зенита» зависит, он свой уровень держит. Но в команде есть 10 других футболистов, не может все зависеть от одного. Почему-то все сразу обращают внимание на Халка, но команда и без него хорошо укомплектована, а бразилец должен своим индивидуальным мастерством дополнять командные действия – все это и выливается в результат», – отметил Газзаев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Халк Газзаев Валерий
Комментарии (4)
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ФК Зенит всея Руси
1457414992
Ну... Наверное. - Ох, Газзаев бы хотел Зенитом порулить!
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REDWHITE_
1457416543
Не отпустили толстого в Китай, вот он и забил на футбол
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GOOOI
1457423738
Зениту надо менять стиль игры,нужна командная игра .Халка надо продавать,сколько он допускает потерь со своими финтами.В ЛЧ у него не пролезет,это не ч.России.Вот пример 2008г. Была команда и не было всяких Халков.
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