Бородюк: «Аршавин украсит собой чемпионат Казахстана»

Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк выразил мнение, что бывший полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин, который скоро должен официально стать игроком алматинского клуба, украсит собой первенство Казахстана. Об этом специалист рассказал в интервью Vesti.kz.

– Расскажите о ситуации с Андреем Аршавиным.

– Я жду решения руководства. Я думаю, такой игрок украсит чемпионат Казахстана.

– В чем загвоздка?

– Это вопрос к президенту клуба. Это, наверное, проблемы клуба, но я еще не ознакомился со всем, поэтому не буду озвучивать причину.