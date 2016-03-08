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Бородюк: «Аршавин украсит собой чемпионат Казахстана»

8 марта 2016, 06:23
2

Главный тренер «Кайрата» Александр Бородюк выразил мнение, что бывший полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин, который скоро должен официально стать игроком алматинского клуба, украсит собой первенство Казахстана. Об этом специалист рассказал в интервью Vesti.kz.

– Расскажите о ситуации с Андреем Аршавиным.

– Я жду решения руководства. Я думаю, такой игрок украсит чемпионат Казахстана.

– В чем загвоздка?

– Это вопрос к президенту клуба. Это, наверное, проблемы клуба, но я еще не ознакомился со всем, поэтому не буду озвучивать причину.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-Лига Кайрат Кубань (ЛФЛ) Аршавин Андрей Бородюк Александр
Комментарии (2)
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Hazar1950
1457454069
Будет фотомоделью...
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APchelov
1457484386
Да Анрюха любой клуб украсит!!! При условии, что клуб ночной
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