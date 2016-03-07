Мойес: «В Англии все желают «Лестеру» успехов в борьбе за титул»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес признался, что желает нынешнему лидеру АПЛ «Лестеру» завоевать чемпионское звание. Кроме того, он отметил, что на Туманном Альбионе этого хотят все.

«Раньери работает просто фантастически, все в Англии желают ему победы с «Лестером» в АПЛ. Замечательная футбольная сказка. Возможно, это тот редкий случай, когда главным в достижении успеха будут не деньги. Отличный сигнал для всего футбола! Тем не менее будет нелегко завоевать титул в борьбе с такими командами, как «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», – сказал Мойес.