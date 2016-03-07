Зидан: «Роналду летом вряд ли покинет «Реал»

Наставник «Реала» Зинедин Зидан рассказал, чего он ждет от предстоящего домашнего матча с «Ромой» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, в первом поединке в Риме «сливочные» одержали победу со счетом 2:0.

«Рома» – это хорошая крепкая команда, но я предпочитаю думать о «Реале». Это будет сложный матч, и римляне могут лишить нас места в четвертьфинале, если мы сыграем не слишком убедительно. Самый важный матч для меня – это каждый следующий матч..

Продадим ли мы Роналду летом? Я бы сказал, что нет. Хочется, чтобы он остался в команде. Его освистали? Каждый футболист когда-то проходит через такое. У меня был такой опыт в качестве футболиста, теперь подобное произошло в тренерской карьере», – сказал Зидан.