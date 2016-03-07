Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Халк сейчас не тот, что раньше, видно, что он чем-то недоволен»

Орлов: «Халк сейчас не тот, что раньше, видно, что он чем-то недоволен»

7 марта 2016, 21:52
12

По мнению комментатора Геннадия Орлова, форвард «Зенита» Халк невнятно начал весеннюю часть сезона. Также он отметил, что после возобновления чемпионата на лице бразильца постоянно присутствуют признаки недовольства.

«Халк сейчас не тот, что раньше. Конечно, когда он играет хорошо – комментаторы будут его хвалить, это относится к любому другому футболисту. Но если игрок выступает плохо – так и нужно это говорить.

Видно, что Халк чем-то недоволен, он стал менее улыбчив, совсем не тот в сравнении с первой частью сезона. Выяснилось, что он и Витсель не были готовы к игре с «Краснодаром» – посмотрите, сколько они допустили ошибок. Команда подошла к минувшей встрече не с нужной мотивацией. «Бенфика»? Практика показывает, что на матчи Лиги чемпионов игроки «Зенита» настраиваются по-другому», – сказал Орлов.

Источник: «НТВ-Плюс»
Россия. Премьер-лига Зенит Бенфика Краснодар Халк Витсель Аксель Орлов Геннадий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
18JG
1457377208
Когда же ты, сука, заткнешься?
Ответить
ZENIT GOAL
1457379343
Да?А по-моему он всё тот же - единалит,тормозит,истерит,пада
ет,мажет.Он всегда такой.
Ответить
DoNAld DUc
1457382148
Орлов бесит меня
Ответить
андрей андреев
1457382325
Деееенюшка ушлааа,а вы думали он полюбил нашу великую родину и щедрую ,загадочную русскую душу? ))))
Ответить
Asbjorn
1457384542
Орлов недавно сам заявлял,что Халку кое что сделали,и он тепрь довольный,теперь обратое,мало сделали что ли?
Ответить
alp
1457386122
Геннадию пора на давно заслуженный отдых.... еще задолго до "кулагина" пора было заканчивать со спортивным комментаторством. сейчас уподобился рейнгольдам, бубновым и ловчевым...
Ответить
alp
1457386179
будь снисходительнее к старику
Ответить
alp
1457386251
факиновый бомбардир опять глючит, и комменты ставит как ему заблагорассудится.
Ответить
REDAT
1457411942
Зажрался!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Главные новости
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
22:32
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
22:27
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
22:03
3
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
21:57
85
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
21:28
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
21:06
6
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
9
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
10
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
20:19
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
22:23
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
21:57
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
21:42
1
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
21:10
1
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
20:30
9
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
20:26
8
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
20:23
10
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
20:11
16
Мусаев отреагировал на поражение «Зенита» от «Родины»
19:52
20-летний Гарибян оценил свой дубль в ворота «Зенита»
19:43
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
19:39
4
Реакция Семака на сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
19:36
14
Лапочкин – о моменте в матче «Зенит» – «Родина»: «Удивительно видеть такое в РПЛ»
19:25
3
Радимов – о «Динамо»: «Так в футбол не играют уже давно»
19:16
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
19:01
4
⚡ РПЛ. «Зенит» в Петербурге сенсационно проиграл «Родине» (1:2)
18:59
142
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 9 августа 2026
18:52
1
ФотоИгрок «Спартака» выйдет на матч с «Краснодаром» под именем отца
18:35
3
Миранчук отреагировал на появление Овечкина на матче «Динамо»
18:21
Аршавин вынес резкий вердикт про «Динамо»: «Состав не соответствует ожиданиям»
18:00
4
Агент Сафонова ответил на критику Сулейманова: «Посоветовал бы ему посмотреть на статистику»
17:45
4
Шварц прокомментировал первую победу с «Динамо» после своего возвращения
17:26
1
Евсеев назвал причину поражения махачкалинского «Динамо» от московского
17:17
3
Овечкин надеется на чемпионство «Динамо» в этом сезоне
17:05
2
В московском «Динамо» оценили победу над махачкалинским «Динамо»
16:50
Мостовой сделал прогноз на матч «Спартак» – «Краснодар»
16:37
4
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Динамо Мх» голы и лучшие моменты (Видео)
16:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+