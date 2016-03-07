Орлов: «Халк сейчас не тот, что раньше, видно, что он чем-то недоволен»

По мнению комментатора Геннадия Орлова, форвард «Зенита» Халк невнятно начал весеннюю часть сезона. Также он отметил, что после возобновления чемпионата на лице бразильца постоянно присутствуют признаки недовольства.

«Халк сейчас не тот, что раньше. Конечно, когда он играет хорошо – комментаторы будут его хвалить, это относится к любому другому футболисту. Но если игрок выступает плохо – так и нужно это говорить.

Видно, что Халк чем-то недоволен, он стал менее улыбчив, совсем не тот в сравнении с первой частью сезона. Выяснилось, что он и Витсель не были готовы к игре с «Краснодаром» – посмотрите, сколько они допустили ошибок. Команда подошла к минувшей встрече не с нужной мотивацией. «Бенфика»? Практика показывает, что на матчи Лиги чемпионов игроки «Зенита» настраиваются по-другому», – сказал Орлов.