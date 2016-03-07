Ширко: «Перспективы «Спартака»? Шестое место»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко после поражения красно-белых в матче 19-го тура РФПЛ с ЦСКА поделился мнением о перспективах подопечных Дмитрия Аленичева. Отметим, что на данный момент москвичи занимают в турнирной таблице чемпионата России седьмое место.

– Хочется качества. Если пас – то надо своему. Если идешь в стык, выиграй его. Если бьешь – то старайся бить в ворота. Но много брака, много проигранных стыков. Хочется другого качества футбола. Именно качества. Дело не в только в сумбуре, мне кажется, если футболисты будут элементарно выполнять правильно технические приемы, то шансы появятся.

– Перспективы?

– По тому, что увидел – шестое место.