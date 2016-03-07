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    Агент Даббура: «Мунас способен заменить Мусу и пройти аналогичный путь развития в ЦСКА»

    Футбольный агент Ави Нимни, представляющий интересы нападающего «Грассхоппера» Мунаса Даббура, заявил, что его клиент может перейти в ЦСКА и стать заменой форварду Ахмеду Мусе, который в скором времени может покинуть стан армейцев.

    «Я бы не стал исключать, что мой клиент окажется именно в ЦСКА. Чемпионат России – турнир более высокого уровня, чем первенство Швейцарии. Поэтому для Мунаса это будет новой проверкой его возможностей.

    Даббур способен заменить Мусу и пройти аналогичный путь развития в ЦСКА. Муса приходил в московскую команду совсем сырым игроком, но под руководством Леонида Слуцкого вырос в очень приличного форварда. Я не удивлен, что клубы АПЛ конкурируют за этого нигерийца», – рассказал агент.

    Источник: Известия

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    07.03.2016 13:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 7 марта 2016, 14:27

      Муса вырос,но вот Даббур еще неизвестно как прогрессирует!!!

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > CSKA №1 7 марта 2016, 15:14

      Будем надеяться, что первое время они с Мусой будут феерить вдвоем и Мунас будет у Ахмеда учиться. А потом прогресс точно пойдет

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