Цорн: «В «Штутгарте» у Погребняка была самая высокая зарплата»

Футбольный агент Томас Цорн заявил, что у нападающего «Динамо» Павла Погребняка, ранее выступавшего за «Штутгарт», была самая высокая зарплата в немецком клубе. Напомним, в «Штутгарте» россиянин играл с 2009 по 2012 год.

– Как те же немцы реагируют на то, какие деньги зарабатывают российские игроки?

– Это своеобразие российской лиги. Они этому не рады. Многие могли бы уехать в Европу, не будь у них таких больших запросов по зарплате. Чтобы зарабатывать такие деньги в Европе, нужно быть игроком очень высокого уровня. Если игрок этого достоин, то и в Германии ему будут платить хорошие деньги. Когда Погребняк уезжал в «Штутгарт», там у него была самая высокая зарплата в команде.