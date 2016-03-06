Нигматуллин: «ЦСКА и «Спартак» предстали в совершенно разном состоянии»

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин считает, что красно-белым повезло в матче 19-го тура РФПЛ против ЦСКА, так как счет мог быть и крупнее в пользу армейцев.

«Все закономерно. Команды предстали в совершенно разном состоянии, соответственно и игру показали совсем разную. 0:1 – еще более-менее успешный результат для «Спартака». По большому счету, красно-белые не имели возможностей забить гол, а у ЦСКА были и другие моменты. Красно-белые, безусловно, разочаровали.

Широков? Наверное, его главным действующим лицом на поле не назовешь. Но со своей задачей, считаю, он справился, из игры не выпадал. Рекорд Акинфеева? Такое количество сезонов в высшей лиге не могло не перерасти в рекорд», – сказал Нигматуллин.