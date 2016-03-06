Игнатьев: «В «Локомотиве» с 2010 года поменялась разве что раздевалка»

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев вспомнил свой первый период пребывания в стане железнодорожников.

– Вы уже играли в «Локомотиве» в начале 2010-х. Что изменилось с тех пор?

– Из тренерского штаба я многих знал. Футболисты многие остались. Поменялась разве что раздевалка. В ней сделали ремонт. Поудобнее стали шкафчики. И места пошире.

– У вас то же место, что и прежде?

– Нет. Так получилось… Молодого пересадили из-за меня, Диму Баринова. Надеюсь, он не сильно на меня злится.

– Вы же еще с Лоськовым играли за «Локомотив».

– Приятные воспоминания! И играть тоже было приятно. И с ним, и с Димой Сычевым. Лоськов всегда просил меня бежать вперед, а он уже делал пас. Ну, вы знаете, что он, не глядя, мог на 70 метров сделать удобненькую передачу.