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    Подберезкин: «Пожалуй, на сегодня «Зенит» и «Краснодар» равные команды»

    Полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин прокомментировал результат домашнего матча с «Зенитом» (0:0) в 19 туре российской Премьер-лиги.

    «Мы могли и забить, моментов было много. Хотя и у «Зенита» моменты тоже были. Вроде хорошая игра была, зрелищная. Мы вроде чуть больше были ближе к победе и сильнее хотели победить. Но не забили. Владеть мячом получалось, в контратаки выбегали хорошие. Вот только не забили… Могу ли сказать, что на сегодня «Зенит» и «Краснодар» равные команды? Ну, пожалуй, да.

    Это была моя первая официальная игра. Немножко другие эмоции испытываешь, когда играешь в товарищеских играх. Был мандраж небольшой, если честно. Конечно, надо еще работать и работать. Тогда все будет нормально. Наверное, где-то нам не хватает хладнокровия, например, в последней стадии атаки. Я думаю, что один с игры забьем и все пойдет дальше хорошо», - сказал Подберезкин.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.03.2016 12:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 6 марта 2016, 13:00

      Играли два равна.

      -2
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН > Тяп-Ляп. 6 марта 2016, 13:22

      вот и ляпнул самый р(г)авнистый!!!!

      -1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. > ТОПТЫГИН 6 марта 2016, 13:30

      Пряма на тибя.

      1
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