Алдонин: «Широков по-особенному настроится на «Спартак»

Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о своих ожиданиях от предстоящего дерби между армейцами и «Спартаком» в рамках 19 тура российской Премьер-лиги.

«На мой взгляд, сейчас ЦСКА выглядит сильнее «Спартака». Очень важно, что «армейцы» уже провели один матч в четвертьфинале Кубка России. Думаю, завтра мы увидим много борьбы на поле, поэтому счет будет небольшим. Погода очень сильно повлияет на качество игры, сырое поле помешает той команде, которая лучше готова физически. ЦСКА победит с минимальным преимуществом, (1:0) или (2:1).

Что касается Романа Широкова, то он хорошо проявил себя в первом официальном матче за ЦСКА. Сегодня он по-особенному настроится на бывшую команду, из которой ушeл из-за неприятной истории. Вспоминаю своe первое дерби, в 2004 году. Оно было самым эмоциональным среди всех. Мы тогда в основное время со «Спартаком» сыграли вничью 1:1, а в дополнительное время забили два гола, и я завоевал свой первый трофей за ЦСКА», - поделился Алдонин.