«Эйбар» — «Барселона». Онлайн-трансляция

«Барселона» почти гарантировала себе очередное чемпионство, но по части индвидуальных наград Криштиану Роналду пока что оставляет позади знаменитое атакующее трио «блаугранас». Сегодняшний матч против «Эйбара» покажет, сможет ли атака каталонцев справиться и с этой задачей.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Эйбар» — «Барселона». Начало в 18:00. Не пропустите!