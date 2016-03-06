Горшков: «Пока это не тот Халк, которым все восхищались»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков остался недоволен игрой нападающего Халка в матче с «Краснодаром» (0:0).

«Да, пока это не тот Халк, которым все восхищались в прошлом году. И с «Бенфикой», и на Кубок с «Кубанью» был не слишком заметен. В Краснодаре снова провел не лучший матч. В первом тайме его вообще не было видно. Многовато брака, бессмысленные споры с арбитром. Но даже такой Халк все равно опасен, может взорваться и сотворить гол из ничего», — заявил Горшков.

Ранее комментатор Геннадий Орлов связал плохую форму Халка с отказом «Зенита» продать игрока в китайский клуб.