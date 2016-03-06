Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Ювентус» был сильнее «Аталанты», «Сассуоло» одолел «Милан»

    В матче 28-го тура Серии А «Милан» в гостях со счетом 0:2 потерпел поражение от «Сассуоло».

    В других встречах «Ювентус» одержал победу над «Аталантой», «Дженоа» минимально обыграл «Эмполи», «Фрозиноне» сломил сопротивление «Удинезе», «Болонья» и «Карпи» сильнейшего не выявили.

    Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

    Болонья – Карпи – 0:0

    Дженоа – Эмполи – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ригони, 48.

    Аталанта – Ювентус – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Барцальи, 24; 0:2 – Лемина, 86.

    Сассуоло – Милан – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дункан, 27; 2:0 – Сансоне, 72.

    Удаление: Дефрель, 76.

    Фрозиноне – Удинезе – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Чиофани, 12; 2:0 – Бланчард, 60.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2016 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +58

      Rash_0559 6 марта 2016, 20:37

      милан очередной раз отсоссуоло...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11