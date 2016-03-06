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    РФПЛ. «Уфа» на последних минутах спаслась от поражения в матче с «Мордовией»

    В матче 19-го тура РФПЛ «Уфа» благодаря голу Алексея Никитина в самой концовке игры вырвала очки у «Мордовии» 1:1.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Уфа – Мордовия (Саранск) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ломич, 65 (с пенальти); 1:1 – Никитин, 90.

    Уфа: Шелия, Никитин, Кацалапов (Тумасян, 45), Пауревич, Стоцкий, Зубарев, Зинченко (Безденежных, 78), Карлос, Кротов, Марсиньо (Сысуев, 55), Ханджич.

    Мордовия: Ревишвили, Ломич, Нахушев, Рыков, Тишкин, Стеванович, Дудиев (Иванов, 87), Махмудов, Власов, Мухаметшин (Игнатович, 89), Самодин (Луценко, 69).

    Предупреждения: Марсиньо, 50; Зинченко, 58 Мухаметшин, 76; Ломич, 87.

    Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2016 16:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 17:51

      К сожалению, для обоих клуюов это - потеря двух драгоценных очков.
      Ничья в пользу конкурентов.

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      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ФК Зенит всея Руси 6 марта 2016, 17:52

      *клубов

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