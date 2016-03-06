РФПЛ. «Уфа» на последних минутах спаслась от поражения в матче с «Мордовией»

К сожалению, для обоих клуюов это - потеря двух драгоценных очков.
Ничья в пользу конкурентов.
В матче 19-го тура РФПЛ «Уфа» благодаря голу Алексея Никитина в самой концовке игры вырвала очки у «Мордовии» – 1:1.
Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур
Уфа – Мордовия (Саранск) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Ломич, 65 (с пенальти); 1:1 – Никитин, 90.
Уфа: Шелия, Никитин, Кацалапов (Тумасян, 45), Пауревич, Стоцкий, Зубарев, Зинченко (Безденежных, 78), Карлос, Кротов, Марсиньо (Сысуев, 55), Ханджич.
Мордовия: Ревишвили, Ломич, Нахушев, Рыков, Тишкин, Стеванович, Дудиев (Иванов, 87), Махмудов, Власов, Мухаметшин (Игнатович, 89), Самодин (Луценко, 69).
Предупреждения: Марсиньо, 50; Зинченко, 58 – Мухаметшин, 76; Ломич, 87.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).