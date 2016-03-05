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    Канунников: «Если каждый второй момент будем реализовывать, ни у кого шансов не будет»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями после матча 19-го тура РФПЛ против «Кубани» (1:0).

    – Если бы все сегодня забили, какой был бы счет, исходя из количества созданных моментов?

    – И у нас достаточно было моментов, и «Кубань» неплохо атаковала. Были шансики. Если бы каждый забивал – это, наверное, был бы баскетбол.

    – Вопрос словами Евгения Савина: «Не в тот угол ноги попал мяч?»

    – Не в тот угол головы? Тяжелее было промахнуться. Ну, это футбол. Конечно, обидно и очень жалко не реализовывать такие моменты. Главное, что команда выиграла. Настроение приподнятое, показали сегодня очень неплохой футбол для первого матча.

    От этого и будем отталкиваться, двигаться дальше, прибавлять. Конечно, в реализации нужно хладнокровней: в первые три-пять минут могли решить исход встречи. Если каждый второй момент будем реализовывать, ни у кого шансов не будет.

    – Сегодня в стартовом составе вышли сразу четыре новичка. Сложно было им вписаться в игровую схему, на ваш взгляд?

    – Можно сказать, почти полтора месяца вместе находимся, каждый день тренируемся. Много матчей было сыграно, поэтому связи уже наработаны, друг друга понимаем хорошо. Я считаю, что новички сегодня достойно выглядели. Ткачука поздравляю с первым голом, надеюсь, не последним, – сказал футболист.

    Источник: ФК «Рубин»

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    05.03.2016 21:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 21:48

      Та ещё древесина, ага.

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