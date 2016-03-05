Оздоев: «За первые 10 минут могли забить «Кубани» три-четыре гола»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев после победу казанского клуба в матче 19-го тура РФПЛ против «Кубани» (1:0) прокомментировал исход данной встречи.

«Самое главное, что победили. Мы очень активно начали матч, могли забить за первые десять минут три-четыре гола. Все равно на нас это не сказалось. Продолжали играть в своем ключе и добились результата. Порадовал газон, порадовали болельщики, которые поддерживали нас. Их было достаточно много и хочется их поблагодарить за это», – рассказал Оздоев.