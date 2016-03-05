Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Страндберг: «ЦСКА хорошо изучил игру «Спартака»

    Нападающий ЦСКА Карлос Страндберг в преддверии матча 19-го тура РФПЛ против «Спартака» заявил, что армейцы хорошо изучили соперника. Напомним, московское дерби пройдет завтра на стадионе «Арена-Химки» и начнется в 19:30.

    «Сейчас еду в первую команду готовиться к игре. Мы хорошо изучили «Спартак», впрочем, как и любого другого соперника. Игра покажет, насколько мы готовы. Не знаю, попаду ли в состав – его определяет главный тренер. Но я вернулся в ЦСКА, чтобы играть. Буду бороться за место в основе. Конечно, это тяжело, когда в команде такие классные нападающие. Но я сделаю все, что в моих силах. Результат матча со «Спартаком» предсказывать не стану. Надеюсь, мы победим», – отметил Страндберг.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2016 17:02
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 6 марта 2016, 08:18

      говорящий негр)) аха-ха

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 5 марта 2016, 18:29

      там хаос кули изучать! ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > PNZ1985 5 марта 2016, 18:44

      Непредсказуемый и неуправляемый хаос опаснее всего )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 5 марта 2016, 18:26

      Настрой радует!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11