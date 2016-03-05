Моуринью просматривает игроков для «Манчестер Юнайтед»

Известный специалист Жозе Моуринью, известный по работе с «Челси» и «Интером», нашел себе занятие на ближайшее время. Португальский специалист просматривает игроков, которых он хотел бы пригласить в «Манчестер Юнайтед», хотя у «красных дьяволов» по-прежнему есть главный тренер.

Сообщается, что основными целями Моуринью являются центральный защитник, полузащитник и забивной нападающий. При этом контракт между португальцем и «МЮ» по-прежнему не подписан, но стороны заключили «джентльменское соглашение».