Пеллегрини: «Чемпион АПЛ наберет около 75 очков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини поделился своим мнением о чемпионской гонке в АПЛ. «Горожане» отстают от лидирующего «Лестера» на десять баллов.

«Мы не собираемся сдаваться. Отставание в десять очков – это много, но у нас есть игра в запасе, а в АПЛ никогда не знаешь, где потеряешь очки.

У нас просто был неудачный период, но в розыгрыше есть еще 33 очка. Невозможно знать наперед, но я уверен, что у чемпиона в результате будет около 75 баллов», – сказал Пеллегрини.