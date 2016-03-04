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  • Смородская: «Откуда взять бизнес и спонсоров? Где взять доходы от трансляций?»

Смородская: «Откуда взять бизнес и спонсоров? Где взять доходы от трансляций?»

4 марта 2016, 21:45
4

Президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о трудностях получения доходов в условиях российского футбола.

«Хотелось бы стабильности. Взгляните на бизнес в российском футболе. Продажи пива на стадионах нет, букмекерских контор нет. Откуда взять бизнес и спонсоров?

Где взять доходы от трансляций? В европейских клубах они превышают 30 процентов от всей прибыли. Бизнес-модель можно построить, только если действительно есть желание ее построить.

Нельзя просто ограничиваться утверждением, что команды плохо играют, а на стадионах низкая посещаемость. Мы к этому только идем», – сказал Смородская.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (4)
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kykyi
1457118285
Нет пива, богатых спонсоров, букмекерских контор. Ко всему этому привели законы , которые подписывал Путин, которого ТЫ заставляешь рекламировать футболистов. Шизофрения.
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Asbjorn
1457120923
Чемпионшип интереснее смотреть чем чр,какие спонсоры?
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ФК Зенит всея Руси
1457123319
Ох. Действительно, не легко. А с другой стороны - Ольга Юрьевна, в окружающем мире ведь столько достойных Вас профессий! Вы, например, наверняка бы справились тележки с автостоянки перед Ашаном собирать. Запросто сможете отбить эту профессию у таджиков, я в Вас верю! - А окучивать спонсоров это явно не Ваше. Не тужьтесь.
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